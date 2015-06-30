Beşiktaş'lı genç yıldız Atınç Nukan 5 milyon Euro'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atınç Nukan, 5 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Red Bull Leipzig takımına transfer oldu.

Beşiktaş ile Almanya 2. Lig takımı Leipzig, Atınç Nukan'ın transferi konusunuda anlaştı. Alman ekibi, Atınç için siyah beyazlılara 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bundesliga 2 ekiplerinden Leipzig, Beşiktaş'ın genç stoperi Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı.

Alman ekibinin hem sportif direktörlüğü hem de teknik direktörlüğünü yürüten Ralf Rangnic'in raporu doğrultusunda transfer edilen Atınç için Alman kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Demba Ba'yı Çin kulübü Shanghai Shenhua'ya 13 milyon Euro’ya satan Beşiktaş, Atınç'tan gelecek bonservis bedeliyle 18 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Atınç önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Genç futbolcu geçen sezon toplam 17 maçta forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.