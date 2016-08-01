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Spor

Beşiktaşlı futbolcunun hayatı kitap oldu

Quaresma'nın hayatının anlatıldığı kitap Beşiktaş dergisinin Ağustos ayı sayısıyla birlikte hediye edilecek

01 Ağustos 2016 18:13

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın hayatı kitap oldu.Kulüpten yapılan açıklamada, Quaresma'nın hayatının "kısa roman" niteliğinde kitap haline getirildiği belirtildi.

Kulübün aylık resmi dergisinin editörü tarafından yazılan kitabın önsözünü Portekizli futbolcunun kaleme aldığı ve hazırlık sürecine de katkıda bulunduğu kaydedildi. 

Beşiktaş dergisinin Ağustos ayı sayısıyla birlikte hediye edilen kitabın içeriğinde 32 yaşındaki oyuncunun Lizbon'un arka mahallerinde başlayan futbol yaşantısından, Beşiktaş günlerinin de bulunduğu yaşam hikayesinin anlatıldığı ifade edildi.

Ricardo Quaresma'nın hayat hikayesinin yanı sıra, takım arkadaşları ve sevenlerinin, Portekizli futbolcu hakkındaki düşünceleri de kitapta yer aldı.
 

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