T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı futbolcuların tur sevinci

Pepe: "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" Ricardo Quaresma: "Hedeflerimizden bir tanesine ulaştık" Tolgay Arslan: "Tur atlamayı hak ettik" Cenk Tosun: "Bu arena, en iyilerin olduğu yer" Anderson Talisca: "Özel anlar yaşadık" İSTANBUL,

22 Kasım 2017 01:43

Pepe: \"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum\"

Ricardo Quaresma: \"Hedeflerimizden bir tanesine ulaştık\"

Tolgay Arslan: \"Tur atlamayı hak ettik\"

Cenk Tosun: \"Bu arena, en iyilerin olduğu yer\"

Anderson Talisca: \"Özel anlar yaşadık\"

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantileyen ve son 16 turuna yükselen Beşiktaş\'ta Pepe, Tolgay Arslan, Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
PEPE: \"BU AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"
Beşiktaş\'ın yıldız oyuncusu Pepe, \"Çok mutluyum. Bir üst tura yükselmek çok güzel. Maça iyi başlamadık. İkinci yarı hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük. İkinci yarıda oyun planımıza sadık kalarak istediğimiz sonucu aldık. Tosic ve Medel ile iyi bir maç çıkardık. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum\" dedi.
QUARESMA: \"HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİNE ULAŞTIK\"
Bu sezonki performansıyla taraftarların en beğendiği oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma, \"Mutluyum. Hedeflerimizden bir tanesine ulaştık. Daha birçok hedefimiz var. Hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz. Porto\'ya da bundan sonrası için başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.
TOLGAY: \"TUR ATLAMAYI HAK ETTİK\"
Son dönemdeki performansı ile Oğuzhan Özyakup\'tan formayı kapan Tolgay Arslan, \"Herkesi tebrik ediyorum. Bu kulvarda iyi maçlar çıkardık. Hak ettik tur atlamayı. Taraftarlarımızla başardık. Mücadeleden vazgeçmedik. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Üç puanı hak ettik. Agresif oynamaya çalıştım. Son dakikalarda riske girmedik\" açıklamasında bulundu.
CENK: \"BU ARENA, EN İYİLERİN OLDUĞU YER\"
Beşiktaş\'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, \"Çok mutluyum. Gruptan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Birinci olarak gruptan çıkmak çok güzel. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kazansaydık daha iyi olacaktı. İkinci yarı çok iyi oynadık. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu arena en iyilerin olduğu yer. Gol pozisyonunda kendim vurabilirdim ama Talisca\'nın boş olduğunu gördüm, o da boş kaleye gönderdi topu\" diye konuştu.
TALISCA: \"ÖZEL ANLAR YAŞADIK\"
Son olarak Beşiktaş\'ın Benfica\'dan kiraladığı Anderson Talisca söz alırken, Brezilyalı yıldız oyuncu, \"Çok mutluyum. Özel anlar yaşadık. Takım halinde bu seviyeye geldik. Bundan sonra lige odaklanmalıyız. Cenk ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Gol anında benim boşta olduğumu gördü ve ben de golü attım. Her gün çok sıkı çalışıyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PepeQuaresmaArslanTosunTaliscaDHA UEFALigiGrubuPortoBeşiktaş Pepe Tolgay Arslan Cenk Tosun Ricardo QuaresmaAnderson TaliscaPEPEAİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMMUTLUYUM" BeşiktaşBirMaçaTosicMedelBuQUARESMABİR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24