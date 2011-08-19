-Beşiktaşlı futbolcuların anlamlı gol sevinçleri İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Guti Hernandez ile Hugo Almeida, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Rusya temsilcisi Alania ile yapılan ilk maçta attıkları goller sonrası yaşadıkları sevinç gösterilerine açıklık getirdi. Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlı kulübün internet sitesine açıklama yapan takım kaptanı Guti, ''Beşiktaş kaptanı olduğum için hem gelen şehit haberlerine üzüldüğümü, hem de yeni sezonda ilk çıktığım maçta attığım gol sonrası taraftarlarımıza Türkiye'yi ve kulübümü sevdiğimi, bayrağı öperek göstermek istedim'' ifadelerini kullandı. Dün akşamki maçta gol attıktan sonra ''asker selamı'' veren Almeida ise, ''Askerlerin şehit olmalarına çok üzüldüm. Onların yanında olduğumu, yakınlarının acısını anladığımı belirtmek için asker selamı verdim'' diye görüşlerini aktardı.