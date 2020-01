Beşiktaşlı futbolculardan galibiyet yorumu

Tolgay Arslan: \"Hak ettiğimiz üç puanı aldık\"

Anderson Talisca: \"İyi reaksiyon gösterip maçı kazandık\"

MONACO, (DHA)

Beşiktaşlı futbolcular Tolgay Arslan ve Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü maçında 2-1 galip geldikleri Monaco karşılaşmasını değerlendirdi.

Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Hak ettiğimiz üç puanı aldık. İyi oynadık. Çok pozisyona girdik. Rakip ilk pozisyonda golü buldu. Gösterdiğimiz mücadele ve karakter ile 3\'te 3 yaptık. Çok mutluyuz. Biz kendimize güveniyoruz. Her zamanki oyunumuzu oynamak istedik. Aradık, bulduk ve kazandık. Avrupa\'da bu sezon ilk kez 11\'de oynadım. Normal bir maç çıkardım. Daha iyisi olması gerekiyor.\"

Anderson Talicsa ise şöyle konuştu:

\"Deplasmanda Monaco\'ya karşı geriye düştük ama iyi reaksiyon gösterdik ve maçı kazandık. Her zaman gol atmak iyi oynamak değildir. Bugün takım için oynamaya çalıştım. Bana forma şansı verildiği için teşekkür ederim. Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum.\"