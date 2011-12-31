-Beşiktaşlı futbolcular yeni yılı kutladı İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, futbol genel direktörü Tayfur Havutçu'nun katılımıyla yeni yılı kutladı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol takımları genel direktörü Tayfur Havutçu'nun da yer aldığı kutlamaya teknik direktör Carlos Carvalhal ve tüm oyuncuların katıldığı bildirildi. Futbolcular ve teknik heyet, üzerinde Beşiktaş'ın logosunun bulunduğu pastayı keserek yeni yıl için başarı dileklerinde bulundular.