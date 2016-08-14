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Spor

Beşiktaşlı futbolcular Süleyman Seba'yı unutmadı: Kalbimizdesin

Maç öncesi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

14 Ağustos 2016 00:34

Beşiktaşlı futbolcular, Beşiktaş'ın Onursal Başkanı ve Türk sporunun efsane ismi Süleyman Seba'yı vefatının ikinci yılında unutmadı. Futbolcular sahaya "Kalbimizdesin Süleyman Seba" tişörtüyle çıktı.

Beşiktaş ile Galatasaray, yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor.  Maç öncesi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı futbolcular sahaya "Kalbimizdesin Süleyman Seba" tişörtüyle çıktı.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, mücadeleye Tolga, Beck, Necip, Marcelo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Kerim Frei, Tolgay, Olcay, Cenk11'iyle çıktı.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray ise maçta, Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Podolski'den oluşan kadroyla mücadele ediyor.

Beşiktaş'ta, transferi olay olan Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Başlama vuruşundan önce, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için kareografi yapıldı.

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