Beşiktaşlı futbolcular cuma namazında

Sivasspor’la yarın akşam karşılaşacak olan Beşiktaş'ta futbolculardan bazıları, bugün cuma namazı kıldı.



Perşembe günü özel uçaklarının kar yağışından Sivas'a inememesi sonucu Kayseri'ye inmek zorunda kalan Beşiktaş kafilesi, otobüs ve minibüsle akşam saatlerinde Sivas'a ulaşabilmişti.



Büyük Otel'de kamp yapan Beşiktaşlı futbolculardan İbrahim üzülmez, Rüştü Reçber, İbrahim Toraman ve Hakan Arıkan, yardımcı antenör Tayfur Havutçu'yla birlikte cuma namazı için otel yakınlarındaki Selimiye Camisi'ne gitti.



Otelden yürüyerek camiye geçen futbolculara, Sivaslılar ilgi gösterdiler. Siyah beyazlı futbolcular, cuma namazının çıkışında da yeniden yürüyerek otele döndüler.



Siyah beyazlı takım, akşam saatlerinde bir antrenman yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

