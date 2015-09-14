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Spor

Beşiktaşlı futbolcu, Instagram'da Fenerbahçeli formasını paylaştı

Sezer Öztürk, foma giymemesine rağmen sözleşmesi gereği Beşiktaş'tan yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret kazanıyor

14 Eylül 2015 17:42

Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olan Sezer Öztürk, sosyal medya üzerinden Fenerbahce formalı fotoğrafını paylaştı. 2013 yılında sarı-lacivertli ekipten transfer edilen futbolcu, bu paylaşımı ile siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

Transfer olduğu dönemde İbrahim Toraman ile kavga etmesiyle gündeme oturan Sezer Öztürk, geçtiğimiz günlerde de boksa başlamış ve vücudunun resmini paylaşmıştı. 29 yaşındaki orta saha, dün akşam Beşiktaşlı taraftarları kızdıran bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe 'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadele sırasında Sezer Öztürk, instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

Sezer Öztürk, foma giymemesine rağmen sözleşmesi gereği Beşiktaş'tan yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

 

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