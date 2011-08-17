-Beşiktaşlı Fadime'den büyük başarı İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Beşiktaş atletizm takımı sporcusu Fadime Suna, milli takım formasıyla yarıştığı 26. Universiade Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Çin'in Shenzen kentinde devam eden 26. Universiade Yaz Oyunları'nda milli takım adına yarışan Beşiktaşlı atlet Fadime Suna'nın 33.11.92’lik derecesiyle altın madalya kazandığı bildirildi. Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi, Amatör Şubeler, Yatırımlar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Küçükemre, yayınladığı mesajla altın madalya alan Fadime Suna'yı başarısından dolayı tebrik etti. Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Küçükemre, ''26. Universiade Yaz Oyunları'nda 10 bin metrede Dünya Şampiyonu olarak hem kulübümüzün, hem de tüm Türkiye'nin gururu olan atletimiz Fadime Suna'yı tebrik ediyorum. 18 Ağustos Perşembe günü 5 bin metre seçmeleri için yarışacak olan Fadime Suna'nın aynı başarıyı 20 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.15'te koşulacak final yarışlarında da tekrarlayacağına tüm kalbimle inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerine yer verdi.