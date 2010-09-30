-BEŞİKTAŞLI ERHAN GÜVEN AMELİYAT EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Beşiktaşlı futbolcu Erhan Güven, dış menüsküsünün ön ve arka kısmındaki iki yırtık nedeniyle ameliyat edilirken, siyah-beyazlı futbolcunun 6 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı. Dizinde sakatlığı bulunan Beşiktaşlı futbolcuya, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Doç. Dr. Şenol Akman ve Dr. Metin Uzun tarafından artroskopi yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, ''Oyuncu Erhan Güven artroskopik olarak ameliyat edilerek, yırtıkları temizlendi. Oyuncunun durumu gayet iyi. Ancak fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ameliyattan 6 hafta sonra tekrar yeşil sahalara dönebilir'' dediler.