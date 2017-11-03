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Spor

Beşiktaşlı Cenk Tosun: Burada arkadaşlık değil, kardeşlik var

"Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun"

03 Kasım 2017 12:22

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki milli golcüsü Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekipteki arkadaşlık duygusunu, "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun" sözleriyle anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında soruları cevaplandıran 26 yaşındaki santrfor, çocukken kendisini futbola yönlendiren ismin babası olduğunu ve idolünün Arjantinli efsane forvet Gabriel Batistuta olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında taraftarların sorularına yanıt veren Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

En beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis SuarezRobert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırarak, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.

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