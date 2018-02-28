Beşiktaşlı Cebrail, hayallerine kavuştu

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın taraftarlar dernekleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor. Türkiye’de birçok etkinlikte başrolü oynayan dernekler Hatay’da anlamlı bir davranışa imza attı.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve Başiskale Beşiktaşlılar Derneği, %91 engelli Cebrail Çil’i ziyaret ederek moral verdi. Dernek yetkilileri, Çil’in odasını Beşiktaş ürünleri ile süsledi.

Daha önce Cebrail adına sosyal medya hesabından yardım isteyen Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, Cebrail'in hayallerine kavuştuğu anı böyle paylaştı;

Cebrail, hayallerini böyle anlatmıştı;