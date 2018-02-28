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Spor

Beşiktaşlı Cebrail, hayallerine kavuştu

Cebrail Çil'in odası siyah-beyaz oldu

28 Şubat 2018 16:40

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın taraftarlar dernekleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor. Türkiye’de birçok etkinlikte başrolü oynayan dernekler Hatay’da anlamlı bir davranışa imza attı.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve Başiskale Beşiktaşlılar Derneği, %91 engelli Cebrail Çil’i ziyaret ederek moral verdi. Dernek yetkilileri, Çil’in odasını Beşiktaş ürünleri ile süsledi.

Daha önce Cebrail adına sosyal medya hesabından yardım isteyen Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, Cebrail'in hayallerine kavuştuğu anı böyle paylaştı;

Cebrail, hayallerini böyle anlatmıştı;

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