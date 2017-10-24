Beşiktaşlı Caner Erkin'den küfür açıklaması

\"Özür dilerim\"

\"Bundan sonra yine aynı hırs ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim\"

Beşiktaş\'ın milli futbolcusu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Tecrübeli isim, mücadelenin hakemine yönelik sarfettiği sözlerden dolayı özür diledi.

\"Maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim\" diyen Caner\'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

\"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftan, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden dün akşam maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim.

Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum.

Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim firmanın değerleriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırs ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim.\"

İSTANBUL / DHA