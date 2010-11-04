-BEŞİKTAŞLI BAYANLARDAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan Galenika takımına 73-61 yenildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Vizura Salonu'nda yapılan karşılaşmada, Beşiktaş ilk çeyreği 16-12, devreyi de 36-26 geride tamamladı. 54-43 biten üçüncü çeyrekte de toparlanamayan siyah-beyazlı ekip, sahadan da 73-61 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 11 Kasımdaki ikinci maçında Yunanistan'ın Aris takımını ağırlayacak.