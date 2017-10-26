Beşiktaşlı Babel'in cezası indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Beşiktaşlı Ryan Babel’in cezasını 1 maça indirdi.

TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in 8’inci haftasında Gençlerbirliği müsabakasında “rakibine karşı ciddi faulü” sonrası kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi karşılaşmadan men edilen Babel’in cezasının bire indirildiği bildirildi.

Alanyaspor maçında oynayabilecek

Beşiktaş’ın sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyemeyen Babel, 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayabilecek.