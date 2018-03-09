Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı süren Atınç Nukan\'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Atınç\'ın yeniden ameliyat olacağının bildirildiği açıklama şöyle;

\"Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya\'da ameliyat olan oyuncumuz Atınç Nukan\'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan\'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır.\"