Beşiktaşlı 20 dernekten Fikret Orman'a destek açıklaması

Hasan BOZBEY / BURSA,(DHA) -

Güney Marmara\'da faaliyet gösteren Beşiktaşlılar Dernekleri bir deklarasyon yayınlayarak 16 Eylül Pazar günü yapılacak olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde mevcut başkan Fikret Orman\'a açık desteklerini sundular.

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Kongresi öncesinde Güney Marmara\'da faaliyetlerini sürdüren 20 Beşiktaşlılar Dernekleri\'nden mevcut başkan Fikret Orman\'a destek açıklaması geldi. Bursa, Bandırma, Orhangazi, Gönen, Orhaneli, İnegöl, İstanbul, Gölcük, Kandıra, Yenişehir, Karamürsel, Yalova, Gemlik, Susurluk, Karacabey, Çanakkale, Başiskele, Çan, Armutlu, Biga Beşiktaşlılar Dernekleri yazılı bir basın açıklaması yaparak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'a kongrede destek olunması gerektiğini vurguladılar. Güney Marmara\'da faaliyet gösteren dernek başkanlarının yayınladıkları deklarasyonda şu ifadelere yer verildi;

\"Büyük Beşiktaş Camiasının saygıdeğer genel kurul üyeleri ve vefakar taraftarlarımızın dikkatine;

Göreve geldiği günden beri, gerek aile gerek iş hayatında büyük özverilerde bulunarak gecesini gündüzüne katarak, Beşiktaşımıza hizmet eden ve üstün başarılar elde eden başkanımız sayın Fikret Orman\'a ahde vefa gereği teşekkürü bir borç biliriz.

Başkanımız Fikret Orman, unutulmamalıdır ki 2012 yılında hacizler, icralar peş peşe kapımızı aşındırırken, bir cengaver olarak Beşiktaşımıza hizmet için yola çıktı. Yönetim kurulu ile birlikte cefa çekerek, \'Vefa\' diyerek camiamızı kenetledi. Stadyumumuzu şanlı Beşiktaşımıza en yakışır şekilde inşa edip hizmete soktu. Bunun ardından da peş peşe gelen şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde edilen başarılarla tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabartmayı da başardı.

Lakin; günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm kulüplerin olduğu gibi Beşiktaşımız da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Yaşanan bu süreç sonucunda ortaya çıkan sıkıntılı dönemden kulübümüzün en az zararla ve dik bir şekilde çıkmasının tek çaresi başkanımız sayın Fikret Orman\'ın etrafında kenetlenmek, destek olmak, olmuyorsak da köstek olup moral bozukluğu yaratmamak şanlı Beşiktaş camiasına yakışacak bir tavır olacaktır.

Bu vesile ile aşağıda imzası bulunan Güney Marmara Beşiktaşlılar Dernekleri olarak tek yürek ve tek vücut olarak başkanımız Fikret Orman\'ı desteklemek, ona çıktığı bu yolda yol arkadaşı olmak için karar almış bulunmaktayız. Tüm şanlı Beşiktaş camiasına duyurulur.\"

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