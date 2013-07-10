Beşiktaş'la Trabzonspor Tolga Zengin transferinde anlaşamadı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Trabzonspor cephesinden siyah beyazlılara üzücü bir haber geldi. Beşiktaş’ın ısrarla istediği kaleci Tolga Zengin'le ilgili Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Vatan gazetesine özel bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: “Kaç gündür Beşiktaş'la görüşüyoruz. En başından beri de 3 milyon Euro istedik ancak bu parayı bile kabul etmediler ve 2 buçuk milyon Euro'nun üzerine çıkamadılar.. Bugün kendilerine, Tolga'yı Beşiktaş'a vermeyeceğimizi ilettik.”

Trabzonspor da açıklama yaptı

Trabzonspor Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tolga Zengin transferi için Beşiktaş'la yapılan görüşmelerin olumsuz neticelendiğini bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: “Kaptanımız Tolga Zengin’in Beşiktaş’a transferi konusunda iki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiştir. Kulübümüz, adı geçen futbolcumuzu 3 milyon Euro bedel karşılığı verebileceğini bildirilmiş olmasına rağmen, Beşiktaş Kulübü bu rakamın altında teklif vermiş ve bu bedeli bir hazırlık maçı oynayarak arttırma yolunu seçmiştir.

Yapılan tüm bu görüşmeler neticesinde Beşiktaş’ın oyuncumuzla alakalı kulübümüze yapmış olduğu transferi teklifi Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve olumsuz olarak sonuçlanmıştır.

Kulübümüzün önemli değerlerinden Kaptanımız Tolga Zengin, yeni sezon hazırlıklarını takımımızla birlikte Davraz’da sürdürmektedir.

Kamuoyuna duyurulur”