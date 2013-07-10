T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'la Trabzonspor Tolga Zengin transferinde anlaşamadı

Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen kaleci Tolga Zengin'le ilgi kulübü Trabzonspor'dan 'Siyah beyazlı kulüple anlaşamadık' mesajı geldi

10 Temmuz 2013 18:58

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Trabzonspor cephesinden siyah beyazlılara üzücü bir haber geldi. Beşiktaş’ın ısrarla istediği kaleci Tolga Zengin'le ilgili Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Vatan gazetesine özel bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: “Kaç gündür Beşiktaş'la görüşüyoruz. En başından beri de 3 milyon Euro istedik ancak bu parayı bile kabul etmediler ve 2 buçuk milyon Euro'nun üzerine çıkamadılar.. Bugün kendilerine, Tolga'yı Beşiktaş'a vermeyeceğimizi ilettik.”

 

Trabzonspor da açıklama yaptı

 

Trabzonspor Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tolga Zengin transferi için Beşiktaş'la yapılan görüşmelerin olumsuz neticelendiğini bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: “Kaptanımız Tolga Zengin’in Beşiktaş’a transferi konusunda iki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiştir. Kulübümüz, adı geçen futbolcumuzu 3 milyon Euro bedel karşılığı verebileceğini bildirilmiş olmasına rağmen, Beşiktaş Kulübü bu rakamın altında teklif vermiş ve bu bedeli bir hazırlık maçı oynayarak arttırma yolunu seçmiştir.

 

Yapılan tüm bu görüşmeler neticesinde Beşiktaş’ın oyuncumuzla alakalı kulübümüze yapmış olduğu transferi teklifi Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve olumsuz olarak sonuçlanmıştır.

 

Kulübümüzün önemli değerlerinden Kaptanımız Tolga Zengin, yeni sezon hazırlıklarını takımımızla birlikte Davraz’da sürdürmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur”

ETİKETLER

trabzonsportolga zenginbeşiktaştransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24