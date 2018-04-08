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Spor

Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Premier Lig'e gidebilir

Yıldız futbolcuya talip olan takım sayısı artıyor

08 Nisan 2018 14:55

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekibi Newcastle United, Oğuzhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Adı daha önce sıklıkla Everton'la transfer dedikodularına karışan Oğuzhan için bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da girişimlerini artırdığı öğrenildi.

Daily Mirror'ın haberine göre Newcastle yöneticileri, Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos'la dirsek temasına geçti. Haberde İngiliz ekibinin milli futbolcunun yıllık 2,5 milyon sterlinlik maaş talebini de karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

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