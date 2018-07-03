Beşiktaş'la anlaşmıştı, Osmanlıspor menajerinden açıklama geldi: Umut Nayir, haksız sözleşme feshi yaptı

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Umut Nayir ile ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Nayir, Osmanlıspor'la olan sözleşmesini feshetmiş ve sonrasında Beşiktaş'la anlaşma yoluna girmişti.

Yurtgüven'in açıklamaları şu şekilde:

"Umut kardeşimiz, tek taraflı bir fesih yaptı. Şu anda Türkiye'de her futbolcu sözleşmesini feshedebilir. Ama bunun haklı veya haksızlığıyla beraber futbolcu bu fesih ile ilgili yaptırımlara ve sonuçlara katlanır. Dolayısıyla Umut'un öyle bir durumu var. Haksız bir fesih yaptı. Hukukçularla yaptığımız görüşmelerde ve mantıken yaptığımız değerlendirmelerde böyle görülüyor. Dolayısıyla cezayla ilgili bir yaptırım TFF Hukuk kurullarınca verilecektir. Biz de bununla ilgili başvurumuzu yapacağız. Haklı veya haksız bir fesih yapıldıktan sonra ilgili oyuncunun kulüple ilgili bağı kesiliyor. Tazminat ve diğer yaptırımlarla ilgili hakkımız saklı kalacak. Durum bundan ibaret. Biz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme yaptık. Son 3 sezonda da hep kiralık olarak yolladık. 'Beni sürekli kiralık olarak yolluyorsunuz. Bu durumu ben kabul etmiyorum' diyerek tek taraflı feshetti. Ama böyle bir fesih hakkı yok."