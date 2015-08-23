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Spor

Beşiktaş'la anlaşan Lucas Leiva, salı günü İstanbul'da

Leiva, Beşiktaş'la 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı

23 Ağustos 2015 11:31

Veli Kavlak ve Tolgay Arslan’ın sakatlıklarınında ardından orta saha transferine odaklanan Beşiktaş, Liverpool’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Leiva ile kiralık olarak anlaştı. Leiva, salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan yönetici Erdal Torunoğulları, Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservisi 12 milyon Euro civarında olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile kiralık olarak büyük ölçüde anlaştıklarını vurguladı.

Inter, Juventus ve Milan gibi takımların da ilgilendiği oyuncuyu ikna eden yönetici Torunoğulları çok önemli bir oyuncuyu Beşiktaş'a kazandırdıklarını belirtti.

 

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