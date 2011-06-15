-BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ CEVAHİR HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Fi-Yapı İnönü Stadı'nda 20 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'a yumruklu saldırıda bulunarak hakaret ettiği öne sürülen Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi İsmail Cevahir'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Cevahir katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Cevahir, olay günü Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım ile Sinan Vardar arasında tartışma yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: ''Ben de onlara yakın olduğum için Aziz Yıldırım'ı korumak maksadıyla bir kenara aldım ve olayları yatıştırdık. Daha sonra protokol salonuna geçtik. Protokol salonuna girerken o sırada İsmail Ünal benim bulunduğum yerde 'Kim Aziz Yıldırım'a el kaldırır?' gibi bir ifade kullandı. Ortam gerilmişti. Küfürler havada uçuşuyordu. Ben de o sırada kafamı uzatarak 'Sen kimsin?' dedim. Zira sesin geldiği yere yönelmek istedim. O da bana 'Sen kimsin ne karışıyorsun?' dedi. Ben de bunun üzerine uzaklaştırmak anlamında elimle ittim, ancak kulağına geldi. Bunu kasten yapmadım. Sadece refleks olarak sert müdahalede bulundum üzgünüm.'' Cevahir, tehdit ve küfür suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. -AZİZ YILDIRIM TANIKLIK YAPTI- Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş yöneticilerinden Sinan Vardar ile aralarında bir tartışma çıktığını ifade ederek, ''İsmail Cevahir, bu tartışmanın yatışmasına ön ayak oldu. Beni rahat edebileceğim bir yere oturttu. Daha sonra protokol salonunda İsmail Ünal, belediye başkanı olarak 'Bunlar bizim misafirimiz böyle şeyler olmasın' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sırada müşteki ve sanık benden uzaktaydı. O arada müşteki ile sanığın birbirine girdiğini gördüm. Küfürler edildi. Ben vurma olayını görmedim. Sanık bizzat gelerek kendisi İsmail Ünal'ı ittiğini söyledi. Fenerbahçe camiasından özür diledi'' dedi. Hakim Oktay Açar, eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Cevahir'in ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 2 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.