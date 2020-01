Beşiktaş'ın zor haftası 

İlk sınav Kadıköy\'de Fenerbahçe\'ye karşı

Şenol Güneş : \'\'Sakin kalalım ve maçı alalım\'\'

Adriano yok Gökhan Gönül\'ün oynaması sürpriz olur

Caner Erkin ve Jeremain Lens eski takımına karşı ilk kez Kadıköy\'de



ALİ DANAŞ -İSTANBUL -(DHA) Beşiktaş bir hafta içinde birbirinden zorlu üç karşılaşmaya çıkacak.

İlk olarak yarın akşam Kadıköy\'de Fenerbahçe\'ye konuk olacak olan Siyah Beyazlılar 3 gün sonrasında kendi stadında Alman ekibi Leipzig ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.Beşiktaş\'ın bir haftalık süreçte son zorlu karşılaşması 1 Ekim\'deki Trabzonspor maçı olacak.

İLK SINAV KADIKÖY\'DE FENERBAHÇE\'YE KARŞI

Zorlu haftanın ilk maçında yarın akşam saat 19:30\'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar son iki haftadaki çıkışını Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in hem Beşiktaş\'ın hem de kendisinin Kadıköy şanssızlığını kırıp kırmayacağı da merakla beklenen bir konu.Beşiktaş 2005\'te 10 kişi ile 4-3 kazandığı maçtan bu yana tam 12 sezondur Kadıköy\'de kazanamıyor.Bunun yanısıra Şenol Güneş te teknik direktör olarak 19 lig maçında Kadıköy galibiyeti görememiş bir isim.Her ne kadar hem yönetim hem de Şenol Güneş\'in kendisi bu olumsuz haberlere çok fazla kafayı takmasalar da Beşiktaş ve Şenol Güneş galip gelemediği sürece her Kadıköy derbisi öncesi aynı istatistiklerin ortaya konulmaya devam edeceği de bir gerçek.

ŞENOL GÜNEŞ : \'\'SAKİN KALALIM VE MAÇI ALALIM\'\'

Tüm bu tartışmalar ve olumsuz istatistiklerden uzak bir şekilde futbolcularını derbiye hazırlayan Güneş, sakin kalanın daha avantajlı olacağı ve maçı kazanmaya daha yakın olacağı bilinciyle oyuncuları sürekli olarak uyarmaktan çekinmiyor.

Aradaki 5 puanlık farkın rakibi daha fazla motive edeceği gibi sinirli ve gergin olmaya da daha çok yaklaştıracağını öğrencilerine aktaran tecrübeli hoca \'\' yenmemiz halinde 5 puanlık farkın 8 puana çıkacak olması ihtimali bile rakip üzerinde daha çok baskı ve stres yaratacaktır.Biz sakin olan ve topu çeviren taraf olursak kazanan taraf oluruz.\'\'şeklinde konuşarak oyuncuları motive ediyor.Vodafone Park\'ta oynanan ve son dakika golü ile 1-1 biten maçı da hatırlatan Güneş \'\'Geçen sezonu da unutmayalım son maçta sakin kalmayı başarmıştık ama 1-0\'dan sonra maçı kopartacak oyunu oynayamamıştık.Çünkü bencillik daha ön plana çıkmıştı.Bunun bize çok büyük ders olması lazım.Bu kez aynı durum olursa ki topu rakibe bırakmazsak aynısı olacaktır maçı kopartacak ciddiyeti ve oyunu mutlaka görmek istiyorum\'\'diye uyarılarda da bulunuyor.

ADRİANO YOK GÖKHAN GÖNÜL\'ÜN OYNAMASI SÜRPRİZ OLUR

Beşiktaş\'ın Fenerbahçe karşısına as kadrosu ile çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu akşam yapılacak idmanda maç kadrosuna son şeklini verecek olan Şenol Güneş\'in çok fazla sürpriz yapması beklenmiyor.Adriano\'nun A.Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oynama ihtimali yok denecek kadar az ve Salı günkü Leipzig maçını da düşünen Güneş, Brezilyalı oyuncuyu riske etmeyecek.Tecrübeli teknik adamın sağ bekteki tercihi Necip Uysal veya Gary Medel olacak.Uzun süren sakatlığını atlatarak bu haftadan itibaren antrenmanlara düzenli olarak katılan Gökhan Gönül\'ün oynaması şimdilik beklenmiyor.Gökhan Gönül ancak Şenol Güneş\'in Kadıköy\'de yaşanması olası sinir savaşını lehine çevirmek istemesi halinde sahada olabilir.Defans hattının diğer üçlüsü ise Pepe, Tosic ve Caner Erkin olacak.Sakatlığı geçen Oğuzhan\'ı tekrar Atiba\'nın yanında oynatması beklenen Şenol Güneş\'in hücum timinin her zamanki gibi Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun\'dan oluşması bekleniyor.

Beşiktaş\'ın Fenerbahçe maçı tahmini kadrosu Fabrcio,Necip (Medel) Pepe, Tosic,Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun şeklinde.

CANER ERKİN VE JEREMAİN LENS ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ KADIKÖY\'DE

Beşiktaş\'ın Fenerbahçe ile karşılaşacak olması Caner Erkin ve Jeremain Lens için başka bir anlam taşıyor.

Fenerbahçe\'nin eski oyuncuları olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens\'in Beşiktaş\'a transfer olması özellikle taraftarlar bazında büyük yankı uyandırmıştı.2 transfer döneminde Fenrbahçe\'nin en önemli üç oyuncusunu alan Siyah Beyazlıların transferde rakibine büyük çalım attığı uzun süre konuşulmuş ve gündem olmuştu.Kadıköy\'e nasıl çıkacakları merak edilen oyunculardan Gökhan Gönül geçen sezon 0-0 biten karşılaşmada forma giymiş ve maç bitene kadar Fenerbahçeli taraftarların büyük protestolarına maruz kalmıştı.Kadıköy\'de ne yapacağı merak edilen Caner Erkin ise geçen sezonu sakat olarak geçirdiği için ilk kez yarın akşam eski stadında eski takımına karşı oynayacak.Geçen sezonun Fenerbahçe adına en çok sevilen oyuncusu olan ve Beşiktaş\'a transfer olan Jeremain Lens\'te Kadıköy\'de Fenerbahçe\'ye rakip olmanın heyecanını yaşayacak ve Şenol Güneş\'ten forma bekleyecek.