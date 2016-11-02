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Spor

Beşiktaş'ın yılı; futbolda, basketbolda namağlup

Siyah-beyazlılar, her iki branşta yaptığı 20 karşılaşmada 13 galibiyet 7 beraberlik aldı

02 Kasım 2016 15:13

Beşiktaş futbol ve erkek basketbol takımları Türkiye'de ve Avrupa kupalarında yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, basketbolda iki kulvarda oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

Siyah-beyazlılar, futbol ve basketbolda toplam 20 maç yaparken, 13 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Napoli ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, futbolda bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 3 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, topladığı 21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

 

Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlik

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, 6 puan topladı.

Bu arada siyah-beyazlılar, sezon başındaki TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile normal süresi golsüz, uzatmaları 1-1 sona eren maçta, penaltılarla kupayı kaybetmişti.

 

Golsüz maçı yok

 

Beşiktaş, futbolda iki kulvarda oynadığı 13 maçta da gol atmayı başardı.

Avrupa ve ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 beraberliğe ulaşan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

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