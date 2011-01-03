Beşiktaş'ın yıldızları İstanbul'da

T24 - Simao, Almeida ve Fernandes’in İstanbul’a gelişinde yer yerinden oynadı. Yeni yıldızları yakından görmek isteyen yüzlerce kişinin sebep olduğu izdiham yüzünden apron kapısının ve bir minibüsün camları kırıldı.

Sağlık kontrolünden geçtiler



Beşiktaş Portekizlilerine kavuştu. Atatürk Havalimanı da tarihi günlerinden birini yaşadı. Siyah beyazlıların ara transferde kadrosuna kattığı Simao Sabrosa (A.Madrid), Hugo Almeida (W.Bremen), Manuel Fernandes (Valencia) ile birlikte Quaresma ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu’nu taşıyan uçak, Lizbon’daki kötü hava koşulu sebebiyle yaklaşık 3 saat gecikmeli geldi. Kafileyi Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı ile 2 bin siyah beyazlı taraftar karşıladı.



İlk Fernandes göründü



Havalimanında daha önceki futbolcu karşılamalarında yaşanan izdihamın ötesinde bir durum yaşandı, taraftarların zorlaması nedeniyle havalimanı kapılarından birinin camı kırıldı. Karşılamada futbolcular, çıkış salonunda ilerlemekte büyük sıkıntı yaşadı. Aprondan önce yönetici Serdal Adalı ve Quaresma çıkarken ardından ilk olarak Fernandes görüldü. Daha sonra Simao ve Almeida çıkarak kendilerini bekleyen araçlara bindi.



Adeta çıldırdılar!



Havalimanı içindeki izdiham, dışarda da devam etti. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle futbolcuları taşıyan araçlar havalimanından ayrılmakta zorlandı. Futbolcuları taşıyan araçlardan birin ön camı hasar gördü. Bu yüzden de oyuncular tek aracla havalimanından ayrıldı. Ayrıca, taraftarlardan bazıları, kafalarına huni takarak “çıldırdıklarını” gösterdi.



Çete iş başında!



Siyah beyazlı taraftarlar, yeni transferlerin karşılanması öncesi coşkulu tezahüratlar yaparak beklerken bir taraftarın hazırladığı yazı dikkat çekti. Quaresma’ya gönderme yapıp, “Q7 ve Çetesi İş Başında” yazısının yer aldığı kartonda dört Portekizli yıldızın fotoğrafları yer aldı. ? İsmail ER



Başarı sözü verdiler



Siyah beyazlı taraftarların havalimanındaki coşkusundan çok heyecanlandığını aktaran Fernandes, “Taraftarlara bunun karşılığını verebilmek için elimden geleni yapacağım” derken Simao, “Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Hepimiz takımımız için en iyisini yapmaya çalışacağız”, Almeida ise “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.



Basket maçına gittiler



Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes ve Quaresma, Atatürk Havalimanı’ndan direkt BJK Cola Turka Arena’ya gitti. Beşiktaş formalarıyla salona giren yıldızlara taraftarlar G.Saray Cafe Crown maçı öncesi büyük sevgi gösterisinde bulundu. Futbol şube Sorumlusu Serdal Adalı’ya “Serdal Adalı bize Messi’yi getir” diye tezahürat yaptı. Bu arada, Almeida’nın cep telefonuyla tribünlerinin görüntüsünü çektiği görüldü. Öte yandan futbolcular devre arasında salondan ayrılıp yemek yemeğe giderken, kulüpten Fernandes’in ‘4’ numarayı giyeceği açıklandı.