Beşiktaş'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Beşiktaş'a Hırvat stoperi Domagoj Vida için İngiltere'den 12 milyon Euro'luk teklif geldi. Yolların ayrılmasına karar verilen Negredo'dan da yönetime iyi haber var.

Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon sona erdikten sonra Tosic'i 4.5 milyon Euro'ya Çin kulübü Guangzhou'ya satan siyah-beyazlılara bir diğer stoperi Domagoj Vida için de teklif geldi.

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Hırvatistan milli takımının sivrilen isimlerinden olan Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City resmen talip oldu.

Ada kulübü Vida için daha önce 10 milyon Euro önerirken, Dünya Kupası performansının ardından bu teklifi 12 milyon Euro seviyesine çıkardı. Siyah-beyazlı yönetim düşünmek için süre isterken, "Turnuva sonrası görüşelim" mesajını iletti.

Diğer yandan Beşiktaş'ta Negredo için Çin kulüplerinin ilgisi sürerken oyuncunun yönetimle görüştüğü ve gitmek için zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan aldığı paranın altında bir ücret teklif edilse dahi gitmekte zorluk çıkarmayacağını ve Beşiktaş'la iyi ilişkilerini devam ettirerek ayrılmak istediğini söyleyen Negredo'nun bu tavrının yönetimin elini rahatlattığı öğrenildi.