Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma süresiz kadro dışı bırakıldı!

T24 - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Portekizli oyuncu, 11 Mart Pazar günü oynanacak Orduspor ve 15 Mart Perşembe günü yapılacak Atletico Madrid maçlarında forma giymeyecek.

Beşiktaş’a 2010-2011 sezonu başında 7.3 milyon Euro bonservis bedeli ile Inter’den transfer edilen Ricardo Quaresma, son iki sezonda attığı goller, yaptığı asistlerden daha çok disiplinsiz hareketleri, sakatlıkları ve formsuzluğu ile gündeme geldi.

Büyük beklentilerle transfer edilen Quaresma’nın, takım arkadaşları ile uyum sağlamaması, saha içinde sistemden kopuk oyun yapısı ve her oyundan alınışında teknik kadroya gösterdiği tepki bugüne kadar bir şekilde tolere edilse de, bardağı taşıran son damla 8 Mart’ta Atletico Madrid ile oynanan maçın devre arasında yaşandı.

İşte dakika dakika soyunma odasında yaşananlar ve Quaresma’nın süresiz kadro dışı kalmasına neden olan ‘skandal’ diye tabir edeceğimiz olayın ayrıntıları…



"Sen beni oyundan alamazsın, sen hiçbir şeysin"



Yer Vicente Calderon Stadı’nın misafir takım soyunma odası. Beşiktaş maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatmış ve futbolcular moralleri bozuk bir şekilde teknik direktörleri Carlos Carvalhal’ın ikinci yarı için vereceği taktiği bekliyorlar. Carvalhal oyuncularını motive etmek için söylemlerde bulunurken, bir yandan da ikinci yarı için yapacağı değişiklikleri anlatmaya başladı. Portekizli teknik adam “İkinci yarıya İsmail başlayacak. Ricardo seni oyundan alıyorum. Veli, Quaresma’nın bölgesinde ikinci yarıda sen oynayacaksın” dedikten sonra soyunma odası bir anda savaş alanına döndü.

Oturduğu yerden ayağa kalkan Quaresma ilk olarak önünde duran su şişelerine ve diğer malzemelere tekme atarak Carvalhal’ın üzerine yürüdü. Önüne ne gelirse tekmeleyen Quaresma bir taraftan da Carvalhal’a Portekizce küfürler etmeye başladı. Quaresma’nın ‘çok ağır’ olarak nitelendirilecek küfürlerine haberimizde yer vermiyoruz ancak kullandığı ifadelerin Carvalhal’ın tüm ailesine yönelik sözler olduğunu belirtiyoruz. Tüm takımın gözü önünde yaşanan olay sonrası futbolcular şok içinde araya girmeye çalışsa da Quaresma durmadı. Küfür etmeye son veren Quaresma Carvalhal’a “Seni buraya ben getirdim. Sen kendini ne sanıyorsun. Eğer ben burada olmasaydım, sen burada olamazdın. Sen beni oyundan alamazsın. Çünkü sen hiçbir şeysin” diyerek tartışmayı devam ettirdi.



Quaresma Carvalhal'a kramponunu ve formasını fırlattı



Bunlarla da yetinmeyen Quaresma önce üstündeki formasını çıkartıp, Carvalhal’ın bulunduğu yere doğru attı. Daha sonra önünde duran kramponunu alıp Portekizli teknik adama fırlattı. Yaşanan olay sonrası ilk olarak Quaresma’ya cevap vermeyen Carvalhal, kendisine krampon fırlatılmasından sonra oyuncusuna döndü ve “Ben bu takımın teknik direktörüyüm ve kararlarıma saygı göstermek zorundasın” dedi. Quaresma bu sözlerin üzerine Carvalhal’a küfür etmeye devam etti. Olayın şokunu atlatamayan futbolcular Quaresma ile ilgilenmeyip, Carvalhal ile ikinci yarı ne yapmaları gerektiğine dair konuşmalara başladılar. 5 dakika süren bu ‘skandal’ Quaresma’nın duşa girmesi ve takımın ikinci yarıya çıkmak için son hazırlıkları yapmaya başlaması ile sona erdi.



Carvalhal: Quaresma bir daha bu takımda oynamayacak



Quaresma’nın son vukuatı olarak oyuncuların aklına kazınırken, Carvalhal’ın Quaresma’yı bir daha kadroya almayacağı açıklaması geldi. Maç sonrası İstanbul’a dönüş yolculuğunda bazı oyuncuları ile dertleşen Carvalhal, “Ben bu takımın başında olduğum sürece Quaresma takımda forma giyemez. O’nu kadro dışı bırakacağım. Tüm takımın önünde bana söylediği lafları duydunuz. Benim için Quaresma defteri kapanmıştır” dediği öğrenildi.

Portekizli oyuncu ilk olarak yarın oynanacak Orduspor maçı ve 15 Mart’ta oynanacak Atletico Madrid maçlarında görev yapamayacak. Quaresma’nın sahalara ne zaman döneceği veya affedilip, affedilmeyeceği ise bilinmiyor. Bu sorunun cevabı 25 Mart’ta Beşiktaş’ta yapılacak başkanlık seçimi sonrası yeni başkan ve yönetim kurulunun kararı ile belli olacak.