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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı için Dursun Özbek'in otelinde büyük pazarlık

Orta alana yaptığı takviyelerden verim alamayan Galatasaray, yeni sezon için arayışlara başladı

16 Mart 2017 12:07

Galatasaray, Beşiktaş orta sahasının yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek'in otelinde gerçekleştirilen toplantıda menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Bulut ile 2018'de sözleşmesi bitecek Yasin Öztekin'in durumunu da masaya yatırdı. Orta alana yaptığı takviyelerden verim alamayan Galatasaray, yeni sezon için arayışlara başladı. 

Sabah Spor Servisi'nin haberine göre Sarı kırmızılılar, gösterdiği kötü performans yüzünden Tolga Ciğerci'den umudu kesti. Yaşı ilerleyen Nigel de Jong'un ise sezon sonu biletinin kesilmesi büyük ihtimal.

Aslan bu doğrultuda rotasını ligi iyi tanıyan bir isme çevirdi. Listenin ilk sırasına Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Tolgay Arslan'ı yazan Cimbom, başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak adına ilk adımı dün attı. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de önemli bir zirve gerçekleşti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ve menajer Ahmet Bulut'un yaptığı transfer görüşmesi görüntülendi.


Tolgay Arslan ayrılmak istiyor


Galatasaray, Tolgay'ın menajeri olmamasına rağmen, oyuncu ile görüşmeleri yürütmesi için Bulut'a yetki verdi. Devre arası F.Bahçe ile anılan Tolgay, Oğuzhan ile Atiba'nın arkasında beklediği için Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. 

2018 yazına kadar sözleşmesi olan Tolgay için G.Saray'ın, 3 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Görüşmede bir başka gündem maddesi de Bulut'un geçen hafta haklarını aldığı Yasin Öztekin'in durumuydu. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Yasin ücretinde artış bekliyo

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