Beşiktaş'ın yeni yuvasının açılışı dünya basınında: Biber gazı ile merhaba!

3 yıllık aradan sonra Beşiktaş-Bursaspor maçı ile taraftarlara kapılarını açan Vodafone Arena, dünya basınında da yer aldı. Başta Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild olmak üzere Amerikan Fox Sport, İngiliz Daily Mail, Hollanda devlet kanalı NOS ve De Telegraf gazeteleri manşetlerinden Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılışını okuyucularına duyurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, polis ile taraftarların maç öncesi gerginlik yaşadığını belirten gazeteler "Olayların çıkış nedenin belli olmadığını ama polisin kullandığı yoğun gaz bombası ve tazyikli su sonrası maça gelen taraftarların, özellikle çocukların etkilendiği" yazıldı.

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez'in Vodafone Arena'nın ilk golünü atmasını da manşetlerine taşıyan Avrupa basını, Alman yıldızın açılış karşılaşmasına damga vurduğunu ve yeni stadyumda attığı 2 gol ile Beşiktaş tarihine geçtiğini okuyucularına aktardı.

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, "Gomez krallığa koşuyor" başlığı attı. Almanya'nın bir diğer önemli gazetelerinden olan Spiegel Gazetesi ise Mario Gomez'in yine boş geçmediğini ve attığı 2 gol ile takımını şampiyonluğa yaklaştırdığını yazdı.

Vodafone Arena'nın açılışının dünya basınında yer alan haberlerinin manşetleri şu şekilde:

FOX Sports: "Beşiktaş'ın yeni havalı stadyumunda ki ilk maçında taraftarla biber gazlı başlangıç", "Vodafone Arena için rahatsız başlangıç"

Bild: "Gomez'in kulübü Beşiktaş'ın maçında olaylar. Bileti olmayan taraftarlar olay çıkardı"

Spiegel: "Polis ile Beşiktaş taraftarları çatıştı"

Daily Mail: "Vodafone Arena'da ilk maçta polisten, Beşiktaş taraftarlarına biber gazlı müdahale"

NOS: "Olaylı stat açılış maçını Beşiktaş kazandı"

De Telegraaf: "Biber gazlı stat açılışı"

SBS: "İstanbul'da Polis taraftarlara biber gazı attı"