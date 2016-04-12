T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ın yeni yuvasının açılışı dünya basınında: Biber gazı ile merhaba!

Vodafone Arena'nın açılış maçı öncesinde polisin sert müdahalesi tepkiye yol açmıştı

12 Nisan 2016 17:17

3 yıllık aradan sonra Beşiktaş-Bursaspor maçı ile taraftarlara kapılarını açan Vodafone Arena, dünya basınında da yer aldı. Başta Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild olmak üzere Amerikan Fox Sport, İngiliz Daily Mail, Hollanda devlet kanalı NOS ve De Telegraf gazeteleri manşetlerinden Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılışını okuyucularına duyurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, polis ile taraftarların maç öncesi gerginlik yaşadığını belirten gazeteler "Olayların çıkış nedenin belli olmadığını ama polisin kullandığı yoğun gaz bombası ve tazyikli su sonrası maça gelen taraftarların, özellikle çocukların etkilendiği" yazıldı.

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez'in Vodafone Arena'nın ilk golünü atmasını da manşetlerine taşıyan Avrupa basını, Alman yıldızın açılış karşılaşmasına damga vurduğunu ve yeni stadyumda attığı 2 gol ile Beşiktaş tarihine geçtiğini okuyucularına aktardı.

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, "Gomez krallığa koşuyor" başlığı attı. Almanya'nın bir diğer önemli gazetelerinden olan Spiegel Gazetesi ise Mario Gomez'in yine boş geçmediğini ve attığı 2 gol ile takımını şampiyonluğa yaklaştırdığını yazdı.

Vodafone Arena'nın açılışının dünya basınında yer alan haberlerinin manşetleri şu şekilde:

FOX Sports: "Beşiktaş'ın yeni havalı stadyumunda ki ilk maçında taraftarla biber gazlı başlangıç", "Vodafone Arena için rahatsız başlangıç"

Bild: "Gomez'in kulübü Beşiktaş'ın maçında olaylar. Bileti olmayan taraftarlar olay çıkardı"

Spiegel: "Polis ile Beşiktaş taraftarları çatıştı"

Daily Mail: "Vodafone Arena'da ilk maçta polisten, Beşiktaş taraftarlarına biber gazlı müdahale"   

NOS: "Olaylı stat açılış maçını Beşiktaş kazandı"

De Telegraaf: "Biber gazlı stat açılışı"

SBS: "İstanbul'da Polis taraftarlara biber gazı attı"

ETİKETLER

beşiktaş vodafone arena açılış biber gazı müdahale dünya basını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24