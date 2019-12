-BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Beşiktaş'ın yeni transferleri, hedefleriyle ilgili Beşiktaş Dergisi'nin ağustos ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu Tiago Manuel Dias Correia (Bebe), siyah-beyazlı takımda çok iyi karşılandığını ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirterek, ''Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Beşiktaş gibi saygı duyulan bir kulüpte, bu büyük oyuncularla beraber bu kulübü temsil etmek bambaşka. İlk geldiğim andan itibaren bu yılın benim sezonum olacağını anladım. Hedefim olabildiğince üst seviyede oynamak ve gollerimi atmak. Bu şekilde adımı futbol tarihine yazdırmak, her futbolseverin futbolu bıraktıktan sonra da hatırlayacağı bir isim olmak istiyorum'' dedi. Beşiktaş taraftarıyla ilgili çok şey duyduğunu bildiren Bebe, ''Beşiktaş taraftarından çok bahsettiler. Daima takımının yanında olan ve destek veren bir topluluk olduklarını söylediler. Yakın zamanda bunu göreceğiz, sabırsızlıkla bekliyorum'' ifadesini kullandı. -SIDNEI- Brezilyalı futbolcu Sidnei Rachel Da Silva Juinor, Beşiktaş hakkında çok şey duyduğunu ve gelmek istediği takımlardan biri olduğunu anlatarak, ''Görüşmelere başladığımızda Beşiktaş forması giymek isteyip istemediğimi sordular. Ben de Beşiktaş'ın önemli bir takım olduğunu bildiğimi ve sahip olduğu futbolcularla oynamanın mutluluk verici olacağını söyledim. Bundan sonra da başarı için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu. Beşiktaş'ta çok sıcak bir ortamın olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Sidnei, şöyle devam etti: ''Böyle bir ortamda başarılı olmak çok daha kolay olacaktır. Taraftarlarımız ve camiamız bize destek vermeye devam etsinler. Emin olsunlar ki; biz de bunun karşılığında onlara çok büyük, unutulmaz mutluluklar yaşatacağız.'' İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğuna işaret eden Sidnei, burada mutlu olacağına inandığını söyledi. -EGEMEN KORKMAZ- Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı tecrübeli futbolcu Egemen Korkmaz, mücadeleci ve hırslı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, ''Öncelikli hedefim Beşiktaş'ta başarılı olmak, takımın başarısında pay sahibi olmak. Taraftarımızın da desteğiyle performansımız bir kat daha artacaktır'' dedi. Siyah-beyazlı taraftarların takdir edilmeyi hak ettiğini dile getiren Egemen, şunları kaydetti: ''Burada oynayacağım diye söylemiyorum. Dışarda da bu durum fark edilebiliyor. Benden önce takıma gelen arkadaşlarım da saha içinde bu duygunun çok farklı olduğunu söylüyorlar. Rakip olarak gelmek ile taraftarın, o desteğini alarak oynamak arasında elbette büyük fark vardır. Özellikle 'Kartal gol gol gol' tezahüratını çok seviyorum.'' -MUSTAFA PEKTEMEK- Gençlerbirliğin'den transfer edilen Mustafa Pektemek, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Çünkü hedeflerim arasında büyük takımlar vardı. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Burada büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum'' dedi. En büyük hedefim (A) Milli Takım'da oynamak olduğunu ifade eden Mustafa, şunları ifade etti: ''Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra milli takımda da büyük başarılar yakalamak istiyorum. Avrupa'da da oynamayı isterim ama zaten Beşiktaş da bir Avrupa takımı. Büyük takımda oynamanın gerektirdiği bütün sorumlulukları yerine getireceğim. Camiamız bize inansın, güvensin. Sonuna kadar bizi desteklesinler. Onlara layık olmaya çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.'' Mustafa Pektemek, muhteşem bir taraftara sahip olduklarını belirterek, onların desteğini aldıkları sürece yenemeyecekleri takımın olmayacağını kaydetti. -TANJU KAYHAN- Rapid Wien'den transfer edilen genç futbolcu Tanju Kayhan, Beşiktaş'tan aldığı teklife ilk önce inanamadığını anlatarak, ''Beşiktaş'tan teklif aldığımda rüyada gibiydim. İlk önce doğru olduğuna inanamadım. Gerçekten muhteşem bir duyguydu. İki sene önce İnönü Stadı'nda maç izlemeye gelmiştim. O tribünlerde oturdum. Şimdi seyircinin önünde oynamak çok güzel bir duygu olacak'' ifadesini kullandı. İlk sezonunda siyah-beyazlı takımda olabildiğince çok forma giymek istediğini aktaran Tanju, ''İnşallah gidebildiğimiz yere kadar gidip hedeflerimizi gerçekleştiririz. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş'ın başarısı için elimizden geleni yapacağız ve Beşiktaş'ı en iyi yerlere taşıyacağız'' diye konuştu. Tanju Kayhan, Barcelona'da oynayan Daniel Alves ile Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos'u örnek aldığını da belirtti. -BURAK KAPLAN- Bayer Leverkusen'den alınan Burak Kaplan, Beşiktaş'ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Hem Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek hem de kariyerimi Beşiktaş ile beraber üst noktalara taşımak istiyorum. Umuyorum ki siyah-beyazlı takımla (A) Milli Takım formasını da giyerim. Taraftarlarımız her çıktığımız maçta bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlara şampiyonluklarla dolu sevinçler yaşatmayı çok istiyoruz.'' -VELİ KAVLAK- Siyah-beyazlı takımın Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadrosuna kattığı Veli Kavlak, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istediğini anlatarak, ''Mücadele etmeye severim. Sahada hep koşmak isterim. Burada olduğum sürece Beşiktaş'ın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. İleride Avrupa'da oynamayı tabiİ ki isterim ama şu anda tek hedefim, formayı giymek ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak'' dedi. -MEHMET AKYÜZ- Bank Asya 1. Lig takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan transfer edilen Mehmet Akyüz, ilk hedefinin Beşiktaş formasını devamlı giymek ve sonra (A) Milli Takım'a gitmek olduğunu kaydederek, ''Bu hedefleri gerçekleştireceğimi umuyorum. Çok mücadele eden bir futbolcuyum. Taraftarların desteğiyle iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Önce siyah-beyaz formayı sırtıma geçirmek istiyorum. Ondan sonra da onlara layık olmak için elimden geleni yapacağım'' ifadesini kullandı.