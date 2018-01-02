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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'ya İstanbul'da coşkulu karşılama

Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida, İstanbul'a geldi

02 Ocak 2018 20:29

Beşiktaş Kulübü\'nün anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida, İstanbul\'a geldi.
Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı\'na gelen Vida\'yı çok sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerinde bulundukları Hırvat futbolcu da, kartal pençesi hareketiyle karşılık verdi.
Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için yarın saat 11.30\'da Vodafone Park\'ta imza töreni düzenlenecek. Kulüp Başkanı Fikret Orman\'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya\'ya geçerek Siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Vida\'nın havalimanında görüntüleri
- Kartal pençesi hareketi yapması
- Taraftarların sevgi gösterileri
- Detaylar

HABER - KAMERA: İBRAHİM YILDIZ - HÜSEYİN ASLIYÜCE - İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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