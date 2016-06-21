Beşiktaş’ın yeni transferi Ramirez İstanbul’da

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabricio Agosto Ramirez’in İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk çıkmaması halinde daha önceden yapılan protokol KAP'A bildirilecek ve Fabricio ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Danaş’ın haberine göre, dün öğleden sonra gizlice İstanbul'a getirilen İspanyol kalecinin bu sabah sağlık kontrolünden geçirildiği ve daha sonra ev bakmaya çıktığı bildirildi.

Sezon bitmeden protokol yapılmıştı

Beşiktaş, devre arasında transfer etmek istediği Fabricio'nun yeniden sakatlanması ile bu transferden vazgeçmiş ve Boyko'yu almıştı. Ancak hem Boyko'nun uyum sağlayamaması hem de Teknik Direktör Şenol Güneş'in yeniden Fabricio'yu istemesi üzerine harekete geçen yönetim sezon bitmeden İspanyol kaleci ile protokol yapmıştı.