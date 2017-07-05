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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, sağlık kontrolünden geçti

Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports`da bulunan -110°C’lik soğuk odaya girdi

05 Temmuz 2017 13:38

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve sabah 04.30 sularında İstanbul'a gelen Pepe, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı tetkikler yapılan 34 yaşındaki futbolcu, kontrolü başarıyla geçti.

Beşiktaş resmi sitesinden oyuncunun sağlık kontrolüne ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Transfer görüşmelerine başladığımız Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports`da bulunan -110°C’lik ice lab`e (soğuk oda) girdi."

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