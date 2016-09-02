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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan İnler Türkiye'den gelen teklifleri açıkladı

"Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler vardı"

02 Eylül 2016 20:10

Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Gökhan İnler, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklif geldiğini söylerken, "Kalbimde hep Beşiktaş vardı" dedi.

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gökhan İnler, Aboubakar, Fabricio, Talisca, Atınç Nukan, Utku Yuvakuran ve Oğuzhan Aydoğan; Vodafone Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı. 

İmza töreninde konuşan Gökhan İnler, "Öncelikle Fenerbahçe de Galatasaray da vardı. Gençtim, bayağı üzüldüm. Bir zor dönem geçirdim o yıllar. Olmadı kısmet değilmiş. Ben de başka yoldan gittim. Kariyerimde başka takımlarda kendimi gösterdim. Ama kalbimde hep Beşiktaş vardı.  Onun için çok mutluyum. Başkanıma da çok teşekkür ederim, onsuz ve hocasız bu transfer olmazdı. Çok mutluyum. Bu büyük kulüp için elimden geleni yapacağım." dedi. 

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