Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü: Bernd Schuster

T24 - Beşiktaş, Alman Teknik Direktör Bernd Schuster ile 2 yıllığına anlaştı.







Beşiktaş, Mustafa denizli'nin atanması ile boşalan teknik direktörlük görevine Alman futbol adamı Bernd Schuster'i getirdi. Beşiktaş, daha önce Real Madrid teknik direktörlüğü de yapan Bernd Schuster ile iki yıllığına anlaştı.



Böylece, Beşiktaş, yeniden Alman ekolüne teslim edildi. BJK futbol kulübünde Ernst ve Fink gibi Alman oyuncuların da varlığı düşünülürse, Beşiktaş bundan böyle Alman ekolü ağırlıklı bir futbol oynayacak. Son iki yıldır takımı çalıştıran BJK eski teknik direktörü Mustafa Denizli, sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı.



Beşiktaş bunun üzerine altı yabancı teknik adamlar görüşmelere başlattığını duyurmuş, ancak en muhtemel adayın Schuster olduğu bilgileri gelmişti. Londravizyon, bundan bir süre önce bağlantısını aşağıda bulacağınız haberinde, Schuster'in Real Madrid'li Guti'yi de İstanbul'a getirmek istediğini, ancak bu oyuncunun Blackburn Rovers ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.



BJK, Schuster'in atanması konusunda borsaya gönderdiği yazıda, "''Şirketimiz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak Bernhard Schuster ile yıllık 2 milyon 600 bin Avro bedel karşılığı 2 yıllık sözleşme imzalamıştır," dedi.



