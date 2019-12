Beşiktaş'ın yeni stat heyecanı

Yeni stadına kazma vurmak için hükümetten destek alan ve Anıtlar Kurulu’ndan izin bekleyen Beşiktaş’ta heyecan dorukta...



Arsenal’in Emirates Stadı’nı yapan ve dünyada büyük spor komplekslerine imza atan İngiliz HOK firmasının hazırladığı proje tam anlamıyla göz kamaştırıyor.



Yeni projede yok yok... Stadın üstü tamamen kapatılabilecek. İçerideki ısı da otomatik olarak ayarlanacak. Böylece, yaz-kış fark etmeksizin her türlü etkinlik yapılabilecek. Saha zemini, tıpkı Schalke’nin stadı Veltins Auf Arena’da olduğu gibi kaldırılabilecek, böylece fuar alanı olarak stat kullanılacak.



Kapasite 42 bin olacak



Stat 42 bin kişilik olacak. Ayrıca 5 bin kişilik özel anfi tiyatro da bulunacak. Kapalı otopark, ofisler, restaurant, mağazalar ve farklı amaçlara yönelik spor salonları yılın her günü, her saat kullanılabilecek.



Finansmanı da hazır



Toplam 120 milyon Dolar’lık projenin finansmanı da hazır. Emirates firması, ekonomik krize rağmen projenin tüm bedelini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Beşiktaş, para harcamadan yaptıracağı stattan ayrıca, aynı süre içerisinde gelir elde edilecek. Emirates, ‘Yap-işlet-devret’ modeli ile stadı çalıştırıp, süre bittiğinde devredecek. buradan yılda 30 milyon Euro da gelir bekleniyor.



Stat parlayacak!



Beşiktaş’ın yeni stadı, Bayern Münih’in maçlarını oynadığı Allianz Arena gibi ışıklarla süslenecek. Gece maçlarında, yeni stadın dış cephesi karşılaşmalara göre renk değiştirecek. Boğazın karşı yakasından bile, İnönü Stadı rahatlıkla farkedilecek. İç zemini Schalke Auf Arena olarak planlanan İnönü’nün dışı da Allianz Arena’ya benzeyecek. Bu durum, özellikle taraftarları çok heyecanlandırıyor.



Tünelden ulaşım!



Stadın hemen arkasına gelecek olan tünellerle, İnönü’ye ulaşım çok kolay olacak. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 42 bin kişilik stat, sadece 12 dakika içerisinde tamamen boşalabilecek şekilde inşa edilecek. Localar da, Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’nun benzeri şekilde inşa edilecek.



Kapıda görevli yok



Yeni stadın en önemli özelliklerinden biri de, tribün girişlerinde görevli personel olmayacak. Biletler elektronik bir ortamda okunacak ve yeni stada giriş çok daha kolay olacak. Görevliler, içeride taraftarlara yardımcı olacaklar