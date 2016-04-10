Beşiktaş'ın yeni stadının açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Abdullah Gül de katıldı

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, 3 yıl süren çalışmaların ardından bugün açıldı. Stadın resmi açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Erdoğan ile Gül en son Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 3 saat sürmüştü.

2013 yılında yıkılan İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Vodafone Arena'nın Beşiktaş taraftarlarının da katılımıyla yapılacak açılışı yarın akşam 20:00'de oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçıyla yapılacak.

Fikret Orman: Allah razı olsun

Sayın Cumhurbaşkanım



Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şöyle konuştu:

Çanakkale’de kayıtlı 22 sporcusunu şehit vermiştir Beşiktaş, Sarıkamış’ta yedi tane şehit vermiştir. Balkan Savaşı’nda savaşı kaybettiğimiz için renkleri siyah beyaza dönüştürülmüştür. Değerlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Her zaman halkın takımı olduk. Zat-ı alinize Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Halkın takımıyız dedik.

Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun

Vodafone yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Koç Grubu da ilk günden beri yanımızda oldular.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, belediye başkanlığınızdan itibaren spora verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Beşiktaş Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olup, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konser, eğlence ve moda aktivitelerine ev sahipliği yapacaktır.

Erdoğan ile Gül paslaştı

Açılışın ardından sahaya inen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül saha üzerinde futbol oynadı. Erdoğan ile Gül'ün sık sık paslaştığı görüldü.