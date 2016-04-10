T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın yeni stadının açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Abdullah Gül de katıldı

Vodafone Arena'nın resmi açılışı yapıldı

10 Nisan 2016 21:29

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, 3 yıl süren çalışmaların ardından bugün açıldı. Stadın resmi açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. 

Erdoğan ile  Gül en son Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 3 saat sürmüştü.

2013 yılında yıkılan İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Vodafone Arena'nın Beşiktaş taraftarlarının da katılımıyla yapılacak açılışı yarın akşam 20:00'de oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçıyla yapılacak.

 

Fikret Orman: Allah razı olsun
Sayın Cumhurbaşkanım


Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şöyle konuştu:

Çanakkale’de kayıtlı 22 sporcusunu şehit vermiştir Beşiktaş, Sarıkamış’ta yedi tane şehit vermiştir. Balkan Savaşı’nda savaşı kaybettiğimiz için renkleri siyah beyaza dönüştürülmüştür. Değerlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Her zaman halkın takımı olduk. Zat-ı alinize Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Halkın takımıyız dedik.

Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun

Vodafone yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Koç Grubu da ilk günden beri yanımızda oldular.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, belediye başkanlığınızdan itibaren spora verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Beşiktaş Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olup, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konser, eğlence ve moda aktivitelerine ev sahipliği yapacaktır.

 

Erdoğan ile Gül paslaştı

Açılışın ardından sahaya inen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül saha üzerinde futbol oynadı. Erdoğan ile Gül'ün sık sık paslaştığı görüldü.

 

 

 

 

ETİKETLER

beşiktaşvodafone arenaaçılışfikret ormancumhurbaşkanı erdoğanabdullah gülbeştepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24