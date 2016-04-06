Beşiktaş'ın yeni stadında ilk nikâh

Beşiktaş'ın 11 Nisan Pazartesi günü Bursaspor ile açılış karşılaşmasını yapacağı yeni stadı Vodafone Arena'da ilk nikâh töreni gerçekleştirildi. Seyfiye-Kürşat Ural çifti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın nikâh şahitliğinde dünya evine girdi.

Nikah memurunun Başkan Orman’a, “Geline artık 100 tane bilet takarsınız” şeklindeki espirisine Orman, biletlerin çok değerli olduğunu söyleyerek " 100 bilet yerine altın takmayı tercih ederim" dedi.

Vodafone Arena’nın nikah törenlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği bildirildi.