Beşiktaş'ın yeni stadı yüz tarama sistemiyle suçluları tespit edecek

Beşiktaş'ın yenilenen stadı Vodafone Arena'daki yüz tarama sistemiyle suçluların stada alınmayacağı belirtildi. İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, yüz tarama sistemine ilişkin “Güvenlik önlemleri üst düzeyde. Suçlular veya suça bulaşmış olan stada giremeyecek. Taşkınlık çıkaran taraftarlar olursa koltuk numarasından yine tespit edip, onlar federasyona bildirilecek.Biz stat içi güvenlik sistemlerine 20 milyon TL harcadık" dedi.

Fotomaç'ın haberine göre, pazartesi günü ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın Bursaspor'u konuk edeceği maçta açılacak olan siyah-beyazlı taraftarların yenilenen evi Vodafone Arena'nın güvenlik sistemleri Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarına tanıtıldı.

Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, "Stadımızda güvenlik önlemleri üst düzeyde. Bu konuda da Türkiye'nin en iyi en güvenlikli stadıyız. Yüz tanıma sistemi tamamıyla çalışıyor. Örneğin stada gelen bir taraftar eğer başka birinin koltuğuna oturursa bu tespit edilip o seyirci hemen uyarılıyor ifadelerini kullandı.

"Güvenlik odasının en önemli özelliği yüz tanıma sistemine sahip olmasıdır diyerek sözlerine devam eden Albayrak, "Vodafone Arena'da küfür edenler veya taşkınlık çıkaranlar tek tek tespit edilecek ve o kişinin cep telefonuna bir uyarı mesajı gidecek. Vodafone Arena, 784 güvenlik kamerasıyla kontrol altında tutulacak. Eğer tribünde taşkınlık çıkaran taraftarlar olursa koltuk numarasından yine tespit edip, onlar federasyona bildireceğiz. Tabi federasyon tribün kapatma cezası veriyor ama biz de o taşkınlık çıkaran taraftarın kombinesini iptal etme hakkına sahibiz. Bu konuları yönetim kurulumuzla görüşüp karar veririz. Bizim canımız bu cezalarla geçmişte çok yandı ve asla yeni stadımızda bir olay yaşanmasını istemiyoruz açıklamasını yaptı.

2 yıldır ülke futbolunda uygulanan Passolig sisteminin gerçekleştirmek istediği uygulamanın Türkiye'de sadece Vodafone Arena'da uygulandığı bilgisi de verildi.