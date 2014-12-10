Beşiktaş'ın yeni stadı için Barcelona geliyor, santrayı Messi yapacak

Beşiktaşlıların bitmesi için gün saydığı Vodafone Arena’da açılış maçı için siyah beyazlı kulüp Barcelona’ya teklif götürdü. İlk etapta olumlu cevap alan Katalan ekibinin getirilmesi için stada ismini veren Vodafone, 2 milyon Euro’luk masrafı üstlendi. Anlaşma olursa Arena’da başlama vuruşunu Messi yapacak.

Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Arena’nın açılışını Barcelona’ya teklif götürdü. Katalan kulübünün masraflarını ise siyah beyazlıların ana sponsoru Vodafone karşılayacak. Beşiktaş, Barcelona ile yaptığı ilk temaslardan olumlu geri dönüş aldı. Stadın bitiş tarihi ve Barça’nın takviminin uyması halinde siyah beyazlıların teknoloji harikası yeni stadı dünya çapında ses getirecek bir açılışa sahne olacak çünkü başlama vuruşunu Lionel Messi ve Neymar birlikte yapacak.

En az 2 milyon Euro harcanacak

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Barcelona’nın gelme ihtimalini ilk önce başkan Fikret Orman tarafından dillendirilmişti. Ancak bu projenin fikir babası ise siyah beyazlı kulübün sponsorlarından Beko’ydu. Beşiktaş’ın formasının sırt sponsoru olan Beko, Katalan kulübünün de sponsorları arasında yer alıyor. Beko, açılış maçı için iki kulüp arasında aracılık görevini üstlendi. İşin maddi boyutunu ise Kartal’ın ana sponsoru üstlendi. Stada ismini veren Vodafone, en az 2 milyon Euro tutacak masrafları üstlenecek.

Sezon sonuna yetiştirilmek isteniyor

Yıkımına geçen yıl haziranda başlanan temeli ise geçen yılın aralık ayı sonunda atılan Vodafone Arena’da kaba inşaatın sonuna gelindi. Bir yandan da ince işçilik faaliyetleri yürütülen statta önümüzdeki aydan itibaren çatı montajı çalışmalarının da başlaması bekleniyor. Kapasitesi 41 bin 903 kişi olacak stadın bu sezonun son maçına yetiştirilmesi planlanıyor ama Beşiktaş en kötü ihtimalle 2014-15 futbol sezonuna yeni yuvasında başlamak istiyor.

Çevreci ve teknolojik

Kendi enerjisini üretme

Yağmur suyu depolama

Şeffaf çatı

Dijital ekran çözümleri

Genişbant mobil ve Wi-Fi ağı

Farklı boyutlarda HD monitörler

İnteraktif ekranlar

Eğlence merkezi

Konser arenası

Yaşam ve moda merkezi

Koltuk kapasitesi: 41.903

Loca sayısı: 147

Loca koltuk sayısı: 1847

VIP koltuk sayısı: 2150

VIP restaurant/lounge alanı

Kartal Yuvası ve BJK Müzesi

Otopark kapasitesi: 350

Engelli koltuk kapasitesi: 81

Basın tribünü kapasitesi: 186 kişi