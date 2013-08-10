Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Jose Holebas mı?

Beşiktaş, Olympiakos’un sol beki Jose Holebas ile imza aşamasına geldi.

Almanya doğumlu Yunan oyuncunun tek engelinin, bu oyuncuyu bırakmak istemeyen Olympiakos taraftarı olduğu belirtildi.

Sol bek transferinde Olimpiakoslu Jose Holebas ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş, Yunan futbolcu için gün sayıyor. Ancak Yunan ekibinin taraftarı, bu transfer için en büyük engel olarak görülüyor.

Almanya doğumlu Yunan futbolcuyu çok seven Olimpiakos taraftarları, Holebas’ın, Beşiktaş’a verilmemesi için, kendi kulüplerinin yönetimine baskı uygulamaya başladı.

29 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren Beşiktaş Yönetimi, Manchester Unitedlı Büttner’i kiralık bedeli için bir türlü indirim sağlayamadı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Slaven Bilic’in de, yönetimle yaptığı görüşmede Büttner’in tek alternatifinin Holebas olabileceğini söyledikleri öğrenildi.



10. yabancı da geliyor



Öte yandan sol bek transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 10’a çıkacak olan Beşiktaş yönetimi, sakatlığı olan Holosko ve Eneramo haricinde, Escude ile Dentinho’yu dönüşümlü olarak oynatacak.

İki stoper ve yabancı sol beki mutlaka ilk on birde tutacağını yönetime söyleyen Bilic; Atiba, Fernandes ve Almeida’yı da maçlarda görevlendireceği için, Holosko, Dentinho, Eneramo ve Escude tribündeki yabancılar olacak.

Rakiplerinden geri kalmamak için mecburen böyle bir lüks içine giren siyah - beyazlı yönetim, yabancı sayısını sezon sonu azaltacak.