Beşiktaş'ın yeni hocası yine eski bir Real Madrid'li mi?

T24 -

Haberde, Schuster'in eski Schalke 04'lü futbolcu Fabian Ernst ve eski Frankfurtlu oyuncu Michael Fink'in forma giydiği Beşiktaş'ta teknik direktör olacağı belirtildi.Schuster'in, 2012 yılına kadar 2 milyon euro kazanacağı ifade edilen haberde, ''sarışın melek'' olan tanınan Schuster'in, gelecek günlerde İstanbul'da resmi olarak tanıtılacağı kaydedildi.Beşiktaş daha öncede Real Madrid'in teknik direktörlük görevini yürütmüş ve şu anda da İspanya Milli Takım teknik direktörü olan Vicente Del Bosque ile çalışmıştı.2004-2005 yılları arasında süren birlikteliğin ardından taraflar mahkemelik olurken, CAS'taki sürecin ardından Beşiktaş'ın, İspanyol teknik adama ve ekibine 7 milyon 961 bin 767 euro ödemesi kararlaştırılmıştı.