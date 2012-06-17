Beşiktaş’ın yeni hocası Samet Aybaba

Beşiktaş'ta uzun süren teknik direktör arayışları son buldu ve siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlüğe Samet Aybaba getirildi. Aybaba ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere, 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Beşiktaş’ta uzun zamandır devam eden teknik direktör arayışları son buldu. Son günlerde Mustafa Denizli'nin ismi gündemde olmasına rağmen, Denizli'nin başkan Fikret Orman ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı.

Son iki gündür ibre tamamen Samet Aybaba'ya dönmüştü ve beklenen karar açıklandı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba ile 4 yıllığına anlaşıldığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Samet Aybaba ile 4 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Samet Aybaba'ya 2012-2013 sezonu için 1.400.000 lira ödeneceği, ücretine 2013-2014 sezonunda yüzde 10, 2014-2015 sezonunda yüzde 8 ve 2015-2016 sezonunda da yüzde 6 artış yapılacağı kaydedildi.

"Camiamıza hayırlı olsun"

Samet Aybaba ile anlaşan Beşiktaş'ta, yönetim kurulunda futbol komitesi üyeliği yapan Ahmet Kavalcı, yaptığı açıklamada "Samet Aybaba tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Kavalcı, "Kendisi ile 4 yıllık mukavele imzaladık. Hocamız, yardımcılarını 1 hafta içinde belirleyecek. Kamuoyu önünde de en kısa zamanda ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

Samet Aybaba ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlerin Recep Çetin ve Ulvi Güveneroğlu olması bekleniyor.