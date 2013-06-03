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Spor

Beşiktaş'ın yeni hedefi Guilherme Torres

Beşiktaş, Corinthians’ın orta sahasında görev yapan Guilherme Torres’i Manuel Fernandes ile birlikte faydalı olacağını düşünerek transfer listesine ekledi

03 Haziran 2013 13:00

Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Kolombiyalı futbolcu Pedro Franco’dan sonra transfer listesine Guilherme Torres’i ekledi. Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians takımında forma giyen Guilherme Dos Santos Torres’i, tavsiyeler üzerine takip eden Özen, bu oyuncuyu transfer edilebilecek isimler arasında gösterdi.

Futbol İdari Direktörü Semih Usta  ile önceki gün Güney Amerika’da bir araya gelerek izlenimlerini paylaşan Önder Özen, Zico’nun da tavsiye ettiği Torres için gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu söylediği öğrenildi. skorer.milliyet.com'da yer alan habere göre, defansif orta saha özelliğiyle tanınan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Fernandes’in yanında Beşiktaş’a çok yararlı olabileceği  yönünde rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

Corinthians Yönetimi ile bu futbolcu için henüz temasa geçmeyen Beşiktaş Yönetimi, Torres için 3-5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli düşünüyor.

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