Beşiktaş'ın yeni gözdelerinden biri Kaan Ayhan 

Milli oyuncu için operasyon başladı

İstanbul (DHA)

Beşiktaş, erken başladığı transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başkan Fikret Orman\'ın Brezilya seferinden sonra gözler şimdi de Almanya\'ya çevrildi.

Almanya\'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen siyah - beyazlılar, bu futbolcunun menajeri ile bir de görüşme yaptılar.

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Kaan Ayhan için Galatasaray\'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Milli takımda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu defansta görev yapıyor. Kaan, sağbek ve stoper oynuyor. Kaan\'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2018\'de sona eriyor.

Beşiktaşlı yöneticiler Kaan Ayhan\'la anlaşmaya vardıktan sonra kulübüne de bonservisi için teklif yapacaklar.

Bu arada Başkan Fikret Orman\'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha sefere çıkacağı öğrenildi. Orman\'ın elinde genç oyuncuların ağırlıkta olduğu geniş bir listenin bulunduğu ifade edildi.