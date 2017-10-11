T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın yeni gözdelerinden biri Kaan Ayhan 

Milli oyuncu için operasyon başladı İstanbul (DHA) Beşiktaş, erken başladığı transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

11 Ekim 2017 18:49

Milli oyuncu için operasyon başladı

İstanbul (DHA)

Beşiktaş, erken başladığı transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Başkan Fikret Orman\'ın Brezilya seferinden sonra gözler şimdi de Almanya\'ya çevrildi.
Almanya\'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen siyah - beyazlılar, bu futbolcunun menajeri ile bir de görüşme yaptılar.
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Kaan Ayhan için Galatasaray\'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
Milli takımda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu defansta görev yapıyor. Kaan, sağbek ve stoper oynuyor. Kaan\'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2018\'de sona eriyor.
Beşiktaşlı yöneticiler Kaan Ayhan\'la anlaşmaya vardıktan sonra kulübüne de bonservisi için teklif yapacaklar.
Bu arada Başkan Fikret Orman\'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha sefere çıkacağı öğrenildi. Orman\'ın elinde genç oyuncuların ağırlıkta olduğu geniş bir listenin bulunduğu ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MilliDHA BeşiktaşBaşkan Fikret Orman BrezilyaAlmanyaAlmanya Fortuna DüsseldorfKaan AyhanGörüşmeninGalatasarayKaanBeşiktaşlıBuBaşkan Fikret OrmanOrman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24