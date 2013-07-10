Beşiktaş'ın yeni adresi Olimpiyat Stadyumu oldu

İnönü Stadyumu’ndaki yıkım çalışmaları nedeniyle, 2013-2014 sezonundaki maçlarını nerede oynayacağı merak edilen Beşiktaş’ın yeni adresi belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün yapılan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda stat konusu gündeme geldi. Yapılan toplantının ardından, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa’nın Beşiktaş’a izin vermemesinden dolayı Olimpiyat Stadyumu'nda oynama kararı çıktı. Çok büyük bir aksilik çıkmaması durumunda, Beşiktaş’ın 2013-2014 sezonundaki maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı öğrenildi.