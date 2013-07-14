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Spor

Beşiktaş'ın yeni adresi Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı oldu

Beşiktaş, İnönü Stadyumu'ndaki yıkım çalışmaları nedeniyle 2013-2014 sezonundaki maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak

14 Temmuz 2013 20:20

Daha önce 2013-2014 sezonundaki maçlarını Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı öne sürülen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Takımı, uzun bir arayışın ardından 2013-2014 futbol sezonunda maçlarını oynayacağı stadı belirledi. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda, derbiler hariç 14 iç saha maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynama konusunda Kasımpaşa Kulübü ile anlaştı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaşlı yöneticilerle gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda siyah-beyazlı takımın iç saha maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynaması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

 

Derbiler Olimpiyat Stadyumu'nda

 

Öksüz, Beşiktaş Kulübü yönetimiyle yarın protokol imzalayacaklarını belirterek, "Beşiktaş, derbiler hariç 14 iç saha maçını bizim stadımızda oynayacak. Yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.   Siyah-beyazlı takımın yeni sezonda karşılaşmalarını oynayacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, 14 bin kişi kapasiteye sahip. UEFA kriterlerine uygun olan statta 50 kişilik A basın, 50 kişilik B basın tribünü, 112 koltuk kapasiteli protokol, 912 koltuk kapasiteli misafir, 70 kişilik özürlü ve 8 bin 452 koltuk kapasiteli kapalı tribün bulunuyor. (AA)

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