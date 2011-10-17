-Beşiktaş'ın yabancıları Metris'te İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, futbolda yürütülen şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan yönetim kurulu üyesi Serdar Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve kulüp görevlisi Ahmet Ateş'i Metris Cezaevi'nde ziyaret etti. Siyah-beyazlı ekibin yabancı oyuncuları Guti, Quaresma, Simao, Sivok, Hilbert ve Holosko, Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve idari menajer Tuncay Yanık, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adalı, Havutçu ve Ateş ile görüştü. Guti, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaşlı yöneticileri ve teknik direktör Tayfur Havutçu'yu cezaevinde gördükleri için üzgün olduklarını belirterek, ''Biraz üzüntü oldu. Çünkü onları burada değil bizimle birlikte, dışarıda görmek isterdik. Ancak kendilerini iyi gördük. Moralleri yerinde ve onlar da çıkacakları günü bekliyorlar. Umuyorum ki en kısa zamanda dışarı çıkacaklar ve bizimle birlikte olacaklar'' dedi. Tayfur Havutçu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin ise İspanyol yıldız, ''Kendisinin çıkacağı günü bekliyoruz. Tabi o da çıkmak için, bizimle birlikte olmak için çok sabırsızlanıyor. Çünkü onunla birlikte güzel günler geçirdik. Ancak şu anda önemli olan onların burada iyi olmaları, keyiflerinin morallerinin yerinde olması ve en kısa zamanda çıkmalarını istiyoruz'' şeklinde konuştu. Guti, Tayfur Havutçu'nun maçları Metris Cezaevi'nde izleyebildiklerini belirterek, ''Onlar içeride maçlarımızı takip edebiliyorlar. Oyunlar ve skorlarla ilgili bilgi sahibiler. Biz son zamanlarda belki iyi bir görüntü sergileyemedik ancak bunu düzeltmek zorundayız. Çünkü hem bu takımın hem bu taraftarın bu skorları hak etmediğini ve daha iyi yerlere geleceğini biliyoruz ve bunun üzerinde çalışacağız'' şeklinde konuştu. Havutçu'nun UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları karşılaşma öncesinde kendilerine moral verdiğini dile getiren Guti, ''Hem Dinamo Kiev maçıyla hem lig maçıyla ilgili çok moral verici konuşmalarda bulundu. Bizim amacımız bu maçları olabildiğince iyi bir şekilde geçirip Beşiktaş'ın hak ettiğimiz galibiyetleri almak'' dedi.