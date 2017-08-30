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Spor

Beşiktaş'ın Vida'ya imzalattığı sözleşme sosyal medyaya düştü

Sözleşmede Umut Güner ve Vida'nın menajerinin imzaları yer aldı

30 Ağustos 2017 13:17

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Hırvat stoper Domagoj Vida ile ocak ayı için yaptığı ön prokotol sosyal medyaya düştü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; oyuncunun menajeri Ivan Cjvetkovic ile Beşiktaş yöneticisi Umut Güner’in imzası olan 3.5 senelik protokolde Hırvat stoperin alacağı rakamlar da yer alıyor.

2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon Euro, gelecek sezon için 2.2, daha sonraki 2 sezon için ise 2.3’er milyon Euro alacak.

Ayrıca oyuncuya performans primi olarak 5 bin Euro verilecek. İşi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, 4 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 8 milyon Euro istiyor. Daha önce Vida’ya karşılık Boyko ve 1 milyon Euro öneren Kartal, Surkis’in son güne kadar teklifi kabul edeceğini umuyor.

Ukrayna ekibinin Beşiktaş'ın tekliflerini kabul etmemesi halinde Vida, ocak ayında bonservis bedeli olmadan siyah-beyazlı ekibe gelecek. 28 yaşındaki stoper tercihini değiştirip başka bir kulübe gitmesi halinde de Beşiktaş'a tazminat ödeyecek.

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